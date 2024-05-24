24.05.2024 16:20

Поліцейські Харківщини оголосили про підозру трьом жінкам у колабораціонізмі

Три мешканки міста Куп’янськ влаштувалися на роботу в так зване «управлєніє пєнсіонного фонда Харьковськой області».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На займаних посадах вони займалися організацією пенсійного забезпечення на окупованих територіях відповідно до законодавства держави-агресора.

Слідство встановило, що 39 і 61-річні місцеві мешканки займалися складанням документів, брали участь у формуванні списків пенсіонерів з метою подальшого отримання ними матеріальної допомоги від держави-агресора.

40-річна працівниця незаконного органу вела реєстр отримувачів (пенсіонерів) матеріальної допомоги в розмірі 10 тисяч російських рублів від окупаційної влади.

Дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янського окружної прокуратури Харківської області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Жінкам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

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