24.05.2024 16:20
Поліцейські Харківщини оголосили про підозру трьом жінкам у колабораціонізмі
Три мешканки міста Куп’янськ влаштувалися на роботу в так зване «управлєніє пєнсіонного фонда Харьковськой області».
На займаних посадах вони займалися організацією пенсійного забезпечення на окупованих територіях відповідно до законодавства держави-агресора.
Слідство встановило, що 39 і 61-річні місцеві мешканки займалися складанням документів, брали участь у формуванні списків пенсіонерів з метою подальшого отримання ними матеріальної допомоги від держави-агресора.
40-річна працівниця незаконного органу вела реєстр отримувачів (пенсіонерів) матеріальної допомоги в розмірі 10 тисяч російських рублів від окупаційної влади.
Дізнавачі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Куп’янського окружної прокуратури Харківської області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Жінкам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.
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