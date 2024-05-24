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24.05.2024  13:31   Рита Парфенова

Власник АЗС на Харківщині постачав паливо окупантам, а потім прикинувся законослухняним громадянином

На Харківщині затримали власника АЗС, який забезпечував паливом російських військових і представників окупаційної влади.

колаборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Згідно зі слідством, підприємець із селища Шевченкове Куп'янського району, власник автозаправної станції в селі Огурцівка, з березня 2022 року, коли район перебував під контролем російських військ, добровільно почав допомагати ворогу.
 
Він регулярно передавав паливо та талони на пальне російським загарбникам, що дозволяло їм безперешкодно заправляти військову техніку та службовий транспорт на його АЗС. Також паливо надавалося представникам нової окупаційної адміністрації.
 
Окрім цього, підприємець оформив "патент" на торгівлю паливом в окупаційній "податковій" службі та взяв на себе зобов'язання зі сплати податків до бюджету рф.
 
Після деокупації Харківщини ЗСУ, він залишився у селищі Шевченкове і удавав із себе законослухняного громадянина, активно беручи участь у державних закупівлях.
 
Втім, правоохоронці виявили його діяльність: фігуранта затримано згідно зі ст. 208 КПК України.
 
Харківська обласна прокуратура повідомила 58-річному чоловіку про підозру в пособництві державі-агресору за ч. 1 ст. 111-2 КК України.
 
Суд підтримав клопотання прокуратури та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
 
Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, з конфіскацією майна або без такої.
Тэги:  колаборант, харків
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