Концерт Фестивального оркестру KharkivMusicFest: зустріч Борткевича та Брамса

Як повідомили РЕДПОСТ організатори фестивалю, вперше в Харкові прозвучать твори двох видатних композиторів на концерті під назвою «Нездійсненна зустріч: Брамс – Борткевич». У рамках фестивальної програми будуть виконані «Скрипковий концерт» харків'янина Сергія Борткевича та «Симфонія №2» Йоганнеса Брамса.

«Вибір композиторів не випадковий, – коментує Віталій Алексейонок, артистичний директор фестивалю. – Хоча їх розділяють роки, їх об'єднує любов до Відня, де вони обидва жили в другій половині свого життя. Синергія західноєвропейської та східноєвропейської музики відчутна в творчості обох композиторів. Цей концерт символізує зустріч різних культур і епох у Харкові, українському місті, яке попри ворожі обстріли продовжує жити мистецтвом».

Цей концерт є знаковою подією: вперше в нашому місті виконується «Скрипковий концерт» Борткевича, твір, створений у 1915 році у Харкові та вперше виконаний у 1922 році у Відні. Концерт просякнутий глибокими почуттями, відображаючи долю самотньої особистості, яка прагне щастя, незважаючи на негаразди.

Друга симфонія Брамса була написана в 1877 році в єдиному творчому пориві і вперше виконана 30 грудня 1877 року під керівництвом Ганса Ріхтера у Віденській філармонії. Твір мав тріумфальний успіх, кожну частину публіка зустрічала оваціями. Музика симфонії, сповнена світлом і радощами, створює грандіозний ефект завдяки майстерному використанню духових інструментів.

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Фестивальний оркестр KharkivMusicFest складається виключно з українських виконавців, серед яких музиканти оркестру Харківського національного академічного театру опери та балету, Національної філармонії України, Харківської обласної філармонії, а також студенти і викладачі Харківського Національного університету мистецтв імені Котляревського.

Солістом вечора буде Михайло Захаров (альт, Австрія), лауреат міжнародних конкурсів. Михайло народився у Харкові, де закінчив спеціальну музичну школу-інтернат для обдарованих дітей, а згодом продовжив навчання в Університеті музики і театрального мистецтва в Граці під керівництвом проф. Бориса Кушніра. Він виступав з оркестрами у Харкові, Одесі, Києві, Швейцарії, Хорватії та Польщі. У 2016 році дебютував у театрально-музичному проєкті «365» на сцені Харківського театру опери та балету.

Диригентом вечора стане Віталій Алексейонок, який з 2021 року є артистичним директором фестивалю. Він здобув міжнародне визнання після перемоги на Конкурсі диригентів Артуро Тосканіні 2021 року в Пармі, Італія. Окрім Першої премії, він отримав приз глядацьких симпатій та інші нагороди. Від сезону 2022/23 Віталій працює у Deutsche Oper am Rhein (Дюссельдорф, Німеччина).

Концерт відкритий для всіх бажаючих, але потребує попередньої реєстрації. Інформація про реєстрацію та новини фестивалю доступна на сторінці KharkivMusicFest у Facebook.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 13 квітня по 1 червня у Харкові проходить щорічний фестиваль KharkivMusicFest. Програма фестивалю складається з виступів всесвітньо відомих зірок класичної музики, камерних концертів, концерту стипендіатів Фонду громади Харкова «Толока», арт-терапевтичних заходів, концертів для дітей з особливими потребами, а також оперної прем'єри.