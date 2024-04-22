22.04.2024 12:34 Рита Парфенова

Кольорова класика, Дитячий оркестр та прем’єра трагікомічного твору: програма фестивалю KharkivMusicFest

З 13 квітня по 1 червня у Харкові проходить щорічний естиваль KharkivMusicFest.

Як повідомили РЕДПОСТ організатори фестивалю, цей захід проводиться у місті вже сьомий рік та збирає на одній сцені найкращих виконавців класичної музики з України та світу.



Цього року прем’єрний концерт відкрив диригент Рок Фаргас з Іспанії, який вперше виступив у Харкові. Він об'єднався з Національним ансамблем солістів «Київська камерата» та українською скрипалькою, Народною артисткою України Богданою Півненко, що наразі очолює колектив. У програмі відкриття прозвучали твори композиторів, чітко пов'язаних з Харковом: Бела Барток, Віталій Губаренко, а також Фелікс Мендельсон та українські майстри Золтан Алмаші, Олександр Козаренко і Володимир Зубицький.



А попереду на глядачів чекає серія концертів, де більшість солістів і учасників — молоді музиканти Харкова.



30 квітня – вперше за три роки відбудеться виступ Дитячого симфонічного оркестру KharkivMusicFest, який цього разу буде представлений камерним складом. У програмі концерту – твори Моцарта «Маленька нічна серенада» 1 частина, та Концерт для фортепіано з оркестром (версія для камерного оркестру) 1, 2 та 3 частини.

Солісти: Віра Бондаренко, 9 клас, викл. Трембовлева М.Л., Тарановський Кирило, 8 клас, викл. Скребцова Н.Г.



19 травня – ХНАТОБ/Схід опера презентує премʼєру трагікомічної опери «Канаркової кантати» (для голосу, альта, гобоя і генерал-баса) композитора Г. Ф. Телемана, де головну партію виконає лауреатка міжнародних конкурсів Юлія Антонова. На глядачів чекають інтерактиви, які дозволять відчути себе безпосередньо учасниками вистави! «Пташину» тему продовжить твір О. Респіґі «The birds», під час виконання якого глядачі стануть спеціалістами в області музичної орнітології.

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28 травня – звучатиме Фестивальний оркестр KharkivMusicFest. Музиканти з ХНАТОБу, університету мистецтв імені І.П.Котляревського, Харківської філармонії зберуться, щоб зіграти Симфонію Й. Брамса та представити Скрипковий концерт харківця Сергія Борткевича, який досі у симфонічному виконанні не звучав у Харкові. Соліст – Михайло Захаров, диригент – Віталій Алексейонок, артистичний директор фестивалю.

31 травня – Великий концерт-закриття фестивалю. На сцені збереться у повному складі Дитячий симфонічний оркестр KharkivMusicFest, який під орудою Віталія Алексейонка виконає програму високої класики.

Кольорова класика

«Родзинкою» фестивальної програми стане цикл камерних концертів, об’єднаний назвою «Кольорова класика». Мета проєкту – додати яскравих барв у життя прифронтового міста.



7 травня – концерт стипендіатів Благодійного фонду громади Харкова «Толока» – студентів Харківського Національного університету мистецтв імені І.П. Котляревського Вероніки Івоніної (цимбали) та Олексія Синельника-Щербака (фортепіано), які підготували насичену, різнобарвну програму.



10 травня та 29 травня – «Кольорова класика» розширить свої межі: разом з видавництвом VIVAT, літературознавицею Яриною Цимбал, яка розповість про класику української літератури, музикознавицею Юлією Ніколаєвською і професійним сомельє спробуємо віднайти відтінки смаків у найширшому розумінні.



21 травня – концерт, який продовжує тематику попереднього фестивалю 2023 року «Харків – місто прем’єр», – визначає особливу роль нашого міста у творчих біографіях композиторів різних років.

Дитячі та арт-терапевтичні проєкти KharkivMusicFest

Протягом травня проходитимуть читанки дитячої української літератури з музичним супроводом (разом з видавництвом VIVAT і Домом Нюрнберга Харкова).



25-26 травня – арт-терапевтичний вікенд «Kharkiv Art Therapy Days», який поєднає різні активності та майстер-класи. Заходи в першу чергу орієнтовані на дітей та дорослих, які не в змозі впоратися самостійно зі стресом, обумовленим війною. І саме арт-терапія є методом, який допомагає через творчість зазирнути всередину себе, відновити внутрішні сили та віднайти власні ресурси, щоб гармонізувати психологічний стан.



«Слухати. Чути. Відчувати – меседж цьогорічного KharkivMusicFest. І ми на арт терапевтичних подіях вікенду будемо вчитись саме цим простим речам – слухати свій внутрішній стан. Чути того, хто поруч з тобою. Відчувати, що ти – творець світу навколо себе», – розповідає Юлія Ніколаєвська, програмна директорка фестивалю.



Заходи є відкритими для всіх бажаючих, але за попередньою реєстрацією. Дізнаватись про фестивальні події та новини можна на сторінці KharkivMusicFest у фейсбук.