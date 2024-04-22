22.04.2024 13:00 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік допитував місцевих мешканців, щоб отримати необхідну інформацію для окупантів

СБУ повідомила про підозру колаборанту, який очолив відділення окупаційної поліції в Ізюмі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного «співробітника» так званої «народної поліції», який перейшов на бік держави-агресорки.

Після захоплення міста рашистами колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав “посаду” у незаконному правоохоронному органі - так званій "народній поліції".

В окупаційному органі чоловікові спочатку запропонували очолити відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків, а згодом підвищили і призначили в.о. начальника "Ізюмського відділення поліції № 2".

Обіймаючи псевдопосаду, зловмисник чергував на блокпостах, де перевіряв документи громадян та оглядав транспортні засоби, приймав участь у незаконних обшуках місцевих мешканців.

Також він допитував місцевих мешканців, щоб отримати необхідну інформацію для окупаційної адміністрації.

Встановлено, що чоловік агітував до співпраці з незаконним органом та особисто відбирав кандидатів на роботу у незаконному правоохоронному органі.

Напередодні деокупації колаборант втік з Ізюма разом з російськими загарбниками і наразі переховується від українського правосуддя.

Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За такий злочин до винного може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України. Розслідування проводили співробітники Управління СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки у взаємодії з Урядом та керівництвом одного зі стратегічних заводів Харкова зірвала спробу рашистів отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.