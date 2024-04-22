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22.04.2024  13:09   Рита Парфенова

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

Протягом останньої доби поліцейські отримали та обробили 1104 повідомлення від громадян щодо правопорушень або подій, що відбулися на Харківщині.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, значна частина цих повідомлень стосувалася привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркоречовин та інших правопорушень.

Особовим складом ГУНП в Харківській області були доставлені для перевірки 20 громадян за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3500 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

У ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин, з якого були вилучені заборонені речовини.

У селищі Сахновщина працівники поліції викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів.
Тэги:  поліція, харків
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