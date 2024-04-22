Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, значна частина цих повідомлень стосувалася привласнення чужого майна, хуліганства, незаконного обігу наркоречовин та інших правопорушень.

Особовим складом ГУНП в Харківській області були доставлені для перевірки 20 громадян за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3500 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

У ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин, з якого були вилучені заборонені речовини.

У селищі Сахновщина працівники поліції викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп'яніння.