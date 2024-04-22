22.04.2024 13:20

У Братиславі відбулася виставка «Університети Харкова під час війни»

За два роки російської агресії тих чи інших пошкоджень зазнав чи не кожен ЗВО у місті.

Про це йдеться на сторінці Харківського національного економічого університету імені Семена Кузнеця, передає РЕДПОСТ.

В Університеті економіки і менеджменту у Братиславі відбулася виставка «Університети Харкова під час війни». Повномасштабна війна, яку росія почала 24 лютого 2022 року стала однією з найтрагічніших сторінок в історії України та Харківщини після Другої світової війни.

Спілка ректорів Харківської області вирішила нагадати про те, що майже щодня росія завдає нових терористичних актів, максимально обстрілюючи цивільну інфраструктуру заклади освіти та науки. Ця ініціатива наш спосіб нагадати про щоденні воєнні злочини агресора.

В експозиції презентовано фото харківських фотокореспондентів Сергія Козлова та Василя Голосного.

«Учасники виставки були жахливо здивовані кількістю пошкоджень та нещадних знищень. Експозиція торкнулася серця наших партнерів та привернула значну увагу до тяжкого, але важливого питання – безпеки міста та країни!»,- йдеться у повідомленні.

Організатори виставки зазначили, що міжнародна підтримка – це ключ до побудови мирного та демократичного суспільства, а, також, захисту та розвитку української освіти.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківські університети увійшли до міжнародного рейтингу QS World University Rankings 2024.