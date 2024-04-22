Тримісячний малюк постраждав у харківській ДТП

20 квітня водій автомобіля "Audi A6", їдучи на перехресті проспектів Перемоги та Людвіга Свободи, не надав перевагу автомобілю "MAN", що призвело до зіткнення. У результаті аварії травми отримали водій легковика та його пасажири: дві жінки у віці 35 і 23 років, а також тримісячне немовля. Усіх постраждалих було доставлено до лікарні. Правоохоронні органи проводять розслідування обставин події.

Загалом протягом минулої доби на території Харківщини сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 8 громадян отримали травми.