Тримісячний малюк постраждав у харківській ДТП

Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, що сталася 20 квітня у Харкові.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулих вихідних патрульні опрацювали 468 викликів.
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