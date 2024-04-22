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22.04.2024  13:31   Рита Парфенова

Тримісячний малюк постраждав у харківській ДТП

Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, що сталася 20 квітня у Харкові.

дтп

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області.

20 квітня водій автомобіля "Audi A6", їдучи на перехресті проспектів Перемоги та Людвіга Свободи, не надав перевагу автомобілю "MAN", що призвело до зіткнення. У результаті аварії травми отримали водій легковика та його пасажири: дві жінки у віці 35 і 23 років, а також тримісячне немовля. Усіх постраждалих було доставлено до лікарні. Правоохоронні органи проводять розслідування обставин події.

Загалом протягом минулої доби на території Харківщини сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 8 громадян отримали травми.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулих вихідних патрульні опрацювали 468 викликів.

Тэги:  дтп, харків
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