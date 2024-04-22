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22.04.2024  13:50   Віталій Хінєвіч

ДТП із постраждалим та загиблим сталася у Харківській області

Аварія сталася 21 квітня близько 20:30 на 28-му кілометрі автодороги «Харків-Зміїв-Балаклія».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Автомобіль «Nissan X-trail» під керуванням 24-річного чоловіка рухався зі сторони центру міста Ізюм в напрямку вулиці Залізничної. Окрім нього, в автомобілі знаходилось чотири пасажири, в тому числі шестирічна дитина. Водночас у зустрічному напрямку рухався автомобіль «ВАЗ-2106» під керуванням 58-річного чоловіка.
 
Водій «ВАЗ» допустив наїзд на перешкоду у вигляді піщаного насипу. В результаті наїзду на піщане нашарування автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Nissan».
 
 
Внаслідок ДТП водій «ВАЗу» від отриманих травм помер на місці. Водій «Nissan» отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому ноги. Інші пасажири не постраждали. 
 
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
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Тэги:  дтп, харків
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