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22.04.2024  13:58   Рита Парфенова

Вбив жінку заради грошей: мешканець Харкова чекає на суд

Житель Харкова постане перед судом за вбивство жінки з мотиву здобуття грошей.

суд
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, слідчі з Салтівської окружної прокуратури міста Харкова склали та передали до суду обвинувальний акт стосовно 43-річного чоловіка за умисне вбивство та розбій.
 
За даними слідства, чоловік, який не працював, планував вчинити злочин, знаючи про позику коштів, яку його мати взяла у своєї знайомої. 21 лютого він з сокирою у руках відвідав жінку в одній з квартир у Харкові, представившись, що прийшов частково повернути борг. Під час того, як жінка відвернулася, він наніс їй шість ударів по голові, вбивши.
 
Зловмисник перевірив, чи жива жінка, і, переконавшись у її смерті, шукав гроші у квартирі, але марно. Він залишив помешкання, закривши за собою двері, і забрав із собою ключі та сокиру.

Поліція швидко встановила особу злочинця та затримала його. Справу буде розглядати Московський районний суд міста Харкова. Обвинуваченому загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині затримано чоловіка, який скоїв подвійне вбивство.

Тэги:  вбивство, харків
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