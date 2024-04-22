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22.04.2024  14:20   Віталій Хінєвіч

Харків'ян просять не відвідувати кладовища у великодні свята

КП «Ритуал» рекомендує уникати відвідин міських цвинтарів та меморіалів упродовж великодніх свят і поминальних днів.


Харків'ян просять не відвідувати кладовища у великодні свята
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили на підприємстві, в умовах, коли ворог посилює ракетні атаки та удари безпілотниками по критичній та цивільній інфраструктурі Харкова, це допоможе убезпечитися від непередбачуваних обстрілів. 
 
На Великдень, 5 травня, вхід на міські кладовища та меморіальні комплекси, які підпорядковуються КП «Ритуал», буде закритий.
 
Крім того, на підприємстві нагадали, що відвідування міського кладовища:
 
  • №13 (вул. Пушкінська, 108),
  • міського кладовища №15 (пров. Володі Дубініна),
  • міського кладовища №17 (вул. Курочкіна Гора,1),
  • та Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе) досі залишається небезпечним для життя та здоров’я людей. 
Вхід на них заборонений відповідно до рекомендацій ГУ ДСНС України в Харківській області.
 
Детальну інформацію щодо режиму роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники наводять лад на цвинтарях та меморіалах.
Тэги:  харків, кладовища
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