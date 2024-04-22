22.04.2024 14:20 Віталій Хінєвіч
Харків'ян просять не відвідувати кладовища у великодні свята
КП «Ритуал» рекомендує уникати відвідин міських цвинтарів та меморіалів упродовж великодніх свят і поминальних днів.
Харків'ян просять не відвідувати кладовища у великодні свята
Як зазначили на підприємстві, в умовах, коли ворог посилює ракетні атаки та удари безпілотниками по критичній та цивільній інфраструктурі Харкова, це допоможе убезпечитися від непередбачуваних обстрілів.
На Великдень, 5 травня, вхід на міські кладовища та меморіальні комплекси, які підпорядковуються КП «Ритуал», буде закритий.
Крім того, на підприємстві нагадали, що відвідування міського кладовища:
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№13 (вул. Пушкінська, 108),
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міського кладовища №15 (пров. Володі Дубініна),
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міського кладовища №17 (вул. Курочкіна Гора,1),
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та Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе) досі залишається небезпечним для життя та здоров’я людей.
Вхід на них заборонений відповідно до рекомендацій ГУ ДСНС України в Харківській області.
Детальну інформацію щодо режиму роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.
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