22.04.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

Харків'ян просять не відвідувати кладовища у великодні свята

КП «Ритуал» рекомендує уникати відвідин міських цвинтарів та меморіалів упродовж великодніх свят і поминальних днів.



Харків'ян просять не відвідувати кладовища у великодні свята



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили на підприємстві, в умовах, коли ворог посилює ракетні атаки та удари безпілотниками по критичній та цивільній інфраструктурі Харкова, це допоможе убезпечитися від непередбачуваних обстрілів.

На Великдень, 5 травня, вхід на міські кладовища та меморіальні комплекси, які підпорядковуються КП «Ритуал», буде закритий.

Крім того, на підприємстві нагадали, що відвідування міського кладовища:

№13 (вул. Пушкінська, 108),

міського кладовища №15 (пров. Володі Дубініна),

міського кладовища №17 (вул. Курочкіна Гора,1),

та Польського меморіалу жертвам тоталітаризму (Харківське шосе) досі залишається небезпечним для життя та здоров’я людей.

Вхід на них заборонений відповідно до рекомендацій ГУ ДСНС України в Харківській області.

Детальну інформацію щодо режиму роботи кладовищ та ритуальних послуг можна отримати за тел.: 16-40, (057) 712-10-34, а також на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.

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