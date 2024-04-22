22.04.2024 14:45 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

На Харківщині над розмінуванням нині працюють сапери 38 піротехнічних розрахунків.

Про роботу піротехнічних підрозділів розповів під час брифінгу 22 квітня речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що над розмінуванням нині працюють сапери зведеного загону ДСНС: 38 піротехнічних розрахунків, 196 саперів та 90 одиниць техніки.

З початку війни піротехніки обстежили 6 165 гектарів території, за допомогою машин механізовано розмінування – 232 гектари території. Окрім того, розміновано 3 193 кілометри ліній електропередач, знешкоджено 91 498 вибухонебезпечних предметів.

«За минулий тиждень, з 15 до 21 квітня включно, підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 215 виїздів, з яких 110 – на ліквідацію пожеж. За тиждень знешкодили 438 боєприпасів», – сказав Євген Василенко.

Також Євген Василенко звернувся до всіх жителів Харківщини щодо поводження з вибухонебезпечними предметами.

«Помітивши будь-який підозрілий вибухонебезпечний предмет, негайно треба відійти від нього тією самою дорогою, якою прийшли. Лише відійшовши на безпечну відстань, зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101 та 112. Після цього до місця знахідки приїдуть сапери та знешкодять вибухонебезпечний предмет», – зазначив речник ГУ ДСНС України у Харківській області.

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