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22.04.2024  15:05   Віталій Хінєвіч

Почесна харків’янка Зоя Колеснікова святкує день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 22 квітня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, директора Дитячої музичної школи № 13 ім. М. Т. Коляди Зою Колеснікову, передає РЕДПОСТ .

 
«Завдяки Вашому професіоналізму та безмежній любові до мистецтва ввірений Вам навчальний заклад став однією з кращих базових шкіл естетичного виховання Харкова. Ваш вклад у розвиток юних талантів - неоціненний! 
 
Бажаю Вам міцного здоров’я, благополуччя, сил та наснаги! Щиро вірю, що за Вашої безпосередньої участі ми проведемо ще чимало музичних фестивалів у мирному Харкові!» - говориться у привітанні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Братиславі відбулася виставка «Університети Харкова під час війни».
 
Тэги:  харків
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