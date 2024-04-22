Почесна харків’янка Зоя Колеснікова святкує день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 22 квітня, привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, директора Дитячої музичної школи № 13 ім. М. Т. Коляди Зою Колеснікову, передає РЕДПОСТ .
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Згідно з прогнозом зірок, сьогодні будь-який візит до магазину може викликати несподівані витрати, які можуть значно вплинути на ваш гаманець.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Щороку 22 квітня відзначається не просто велике, а глобальне свято — Міжнародний день Матері-Землі, день нашого спільного затишного будинку.
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