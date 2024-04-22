22.04.2024 15:30 Віталій Хінєвіч

У Київському районі Харкова перекладають водовід

Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району комплексу «Харківводопостачання» перекладають 160 метрів аварійної ділянки водоводу у центральній частині міста, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник районної служби Віталій Чупандін, на даний момент на локації продовжуються підготовчі та земляні роботи, а також процес з'єднання труб.

«Перекладаємо гілку методом санації як найбільш економічно обґрунтованим. До того ж, ця технологія мінімізує проведення земляних робіт та зберігає від руйнування земляний та асфальтовий покрив вулиці. Виконуємо спільно зі спеціалізованою ділянкою з перекладки та санації водопровідних мереж. Заміна трубопроводу – процес трудомісткий, але завдання виконаємо вчасно, адже попередньо проаналізували обсяги виробництва, майстри забезпечені необхідною спецтехнікою, матеріалами та обладнанням.

Паралельно продовжуємо контролювати та підтримувати у належному стані всі районні об'єкти та проводити відновлювальні заходи у разі виникнення нештатних ситуацій на магістралях. Зокрема, сьогодні усуваємо аварії на водоводах вулицями Проспектна та Транспортна Колона, а вчора оперативно провели реконструкцію на перехресті Тракторобудівників та Гвардійців Широнінців», - зазначив Віталій Чупандін.

З його слів, з початку року в районі вже оновили 700 метрів трубопроводів. Також ліквідували 126 аварійних ситуацій, упорядкували 113 оглядових колодязів з оновленням обладнання та люків, відремонтували 7 водорозбірних колонок та встановили 18 пожежних гідрантів.

Сьогодні, 22 квітня, ремонтні бригади комплексу відновлюють водопостачання на 13 адрес. Робота ведеться у всіх районах міста.

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