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20.04.2024  17:00   Віталій Хінєвіч

На Харківщині підірвався трактор

20 квітня у полі поблизу села Турове Золочівської громади трактор марки «Fendt 936 Vario» наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Внаслідок вибуху техніка отримала пошкодження. Механізатор не постраждав. За попередніми даними спрацювала протипіхотна міна ПФМ-1 «Пелюстка».
 
МІНА ПФМ-1 «Пелюстка» – надзвичайно небезпечна протипіхотна міна натискної дії. Розрахована на ураження нижньої частини ноги. Може бути зеленого або оливкового кольору, що дуже ускладнює її виявлення. Для приведення в дію достатньо докласти невелике зусилля – від кількох кілограм.
 
 
«Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112",- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог спричинив пожежу в Куп’янському районі.
 
Тэги:  харків, міни
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