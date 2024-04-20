Ворог спричинив пожежу в Куп’янському районі

Протягом доби з 19 по 20 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через пожежу у багатоповерхівці евакуювали людей.
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Уникайте можливих конфліктів, які можуть виникнути з нічого. Краще цього дня присвятіть себе питанням, де ніхто не зможе завадити вам або заперечити вашим діям.
З самого ранку небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Ввечері очікується сильний дощ.
Щороку третьої суботи квітня, починаючи з 1999 року, в Україні відзначається День довкілля.
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