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20.04.2024  10:15   Віталій Хінєвіч

Ворог спричинив пожежу в Куп’янському районі

Протягом доби з 19 по 20 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 12:05 19 квітня ворожі війська завдали обстрілів по с. Сенькове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горіла неексплуатуєма будівля на площі 80 кв.м. До ліквідації залучалось 2 одиниці техніки та 10 вогнеборців. Постраждалих немає.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів.
 
За цей період здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;
  • 3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 6 – на допомогу населенню;
  • 3 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через пожежу у багатоповерхівці евакуювали людей.

Тэги:  агрессия россии, харків
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