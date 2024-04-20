20.04.2024 10:15 Віталій Хінєвіч

Ворог спричинив пожежу в Куп’янському районі

Протягом доби з 19 по 20 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

О 12:05 19 квітня ворожі війська завдали обстрілів по с. Сенькове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу горіла неексплуатуєма будівля на площі 80 кв.м. До ліквідації залучалось 2 одиниці техніки та 10 вогнеборців. Постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів.

За цей період здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;

3 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – на допомогу населенню;

3 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через пожежу у багатоповерхівці евакуювали людей.