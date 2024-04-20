20.04.2024 09:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові через пожежу у багатоповерхівці евакуювали людей

20 квітня о 16:25 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлової 9-ти поверхівки на вул. Салтівське Шосе.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

До місця виклику прибули 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах та 2 автодрабини додатково. На той час спостерігалось сильне задимлення, яке з квартири поширювалось сходовою клітиною. Рятувальники негайно вжили заходи, щодо димовидалення та евакуації людей.

Під їхнім наглядом на свіже повітря оперативно вийшли 10 мешканців будинку. Також постраждав чоловік, 1950 року народження, з отруєнням чадним газом він був госпіталізований до медичного закладу.

В квартирі горіли побутові речі на площі 20 кв.м. Вогонь вдалось ліквідувати о 17:36. Причина виникнення загоряння ймовірно дія джерела вогневого впливу.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через задимлення евакуювали мешканців будинку.