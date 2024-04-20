    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові через пожежу у багатоповерхівці евакуювали людей
20.04.2024  09:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові через пожежу у багатоповерхівці евакуювали людей

20 квітня о 16:25 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі житлової 9-ти поверхівки на вул. Салтівське Шосе.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
До місця виклику прибули 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах та 2 автодрабини додатково. На той час спостерігалось сильне задимлення, яке з квартири поширювалось сходовою клітиною. Рятувальники негайно вжили заходи, щодо димовидалення та евакуації людей. 
 
Під їхнім наглядом на свіже повітря оперативно вийшли 10 мешканців будинку. Також постраждав чоловік, 1950 року народження, з отруєнням чадним газом він був госпіталізований до медичного закладу.
 
В квартирі горіли побутові речі на площі 20 кв.м. Вогонь вдалось ліквідувати о 17:36. Причина виникнення загоряння ймовірно дія джерела вогневого впливу.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через задимлення евакуювали мешканців будинку.
 
 
 
Тэги:  пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.04 Надзвичайні події У Харкові через задимлення евакуювали мешканців будинку 17.04 Надзвичайні події Вогнеборці гасять маштабну пожежу у Харкові (фото) 16.04 Надзвичайні події Рятувальники ліквідували 18 пожеж в екосистемах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 