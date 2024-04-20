20.04.2024 08:30 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 20 квітня. Оперативна обстановка від ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, під вогнем знаходилася: Синьківка, Петропавлівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнав н.п. Сенькове.

20 квітня 00:38 Харківський р-н, Липецька ТГ, с. Слобожанське. Внаслідок обстрілу під завалами в господарчій споруді знаходився чоловік. Проведено аварійно – рятувальні робіти. Чоловік без травм.

19 квітня 10:30 Куп'янський р-н, Курилівська ТГ, с. Сенькове. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджена будівля колишньої Сеньківської амбулаторії загальної практики та сімейної медицини та приватний будинок.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

З окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 60 дітей з родинами: Борівська громада — 4; Дергачівська громада — 26; Липецька громада — 30.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 52,6 га території, знищили 297 вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки у взаємодії з Урядом та керівництвом одного зі стратегічних заводів Харкова зірвала спробу рашистів отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу..