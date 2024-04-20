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20.04.2024  11:00   Віталій Хінєвіч

Під час обстрілу Вовчанська загинула людина, двоє отримали поранення

росіяни завдали удар по місту планерувальним боєприпасом. Зруйновано та пошкоджено багатоповерхівку.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
20 квітня близько 8:15 росіяни обстріляли місто Вовчанськ. На місце події прибули поліцейські, рятувальники, медики. За попередніми даними, військові рф завдали удар уніфікованим міжвідовим планерувальним боєприпасом УМПБ
 
Внаслідок обстрілу  зруйновано третій підʼїзд дев’ятиповерхового будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох мешканців деблокували з квартири. Поранення отримала жінка 1963 р.н. та чоловік 1979 р.н.
 
60-річний чоловік, який порався в своєму городі, внаслідок обстрілу загинув.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять огляд місця події, збирають речові докази, документують наслідки чергового злочину військових рф.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог спричинив пожежу в Куп’янському районі.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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