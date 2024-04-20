20.04.2024 11:00 Віталій Хінєвіч
Під час обстрілу Вовчанська загинула людина, двоє отримали поранення
росіяни завдали удар по місту планерувальним боєприпасом. Зруйновано та пошкоджено багатоповерхівку.
Фото надали у ХОВА
20 квітня близько 8:15 росіяни обстріляли місто Вовчанськ. На місце події прибули поліцейські, рятувальники, медики. За попередніми даними, військові рф завдали удар уніфікованим міжвідовим планерувальним боєприпасом УМПБ
Внаслідок обстрілу зруйновано третій підʼїзд дев’ятиповерхового будинку. У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох мешканців деблокували з квартири. Поранення отримала жінка 1963 р.н. та чоловік 1979 р.н.
60-річний чоловік, який порався в своєму городі, внаслідок обстрілу загинув.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять огляд місця події, збирають речові докази, документують наслідки чергового злочину військових рф.
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