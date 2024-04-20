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20.04.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 20 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 20 квітня 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Харків - 10
  • Золочів - 13
  • Богодухів - 13
  • Коломак - 11
  • Великий Бурлук - 11
  • Печеніги -11
  • Слобожанське - 13
  • Куп’янськ - 13
  • Красноград - 12
  • Лозова - 11
  • Ізюм - 12
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 19 квітня 2024 року.
 
Тэги:  радіація, харків
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