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20.04.2024  12:35   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов повідомив про звук вибуху

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що у місті чути вибух, передає РЕДПОСТ .

 
Вдень 20 квітня мер Харкова повідомив, що в місті чути звук вибуху. Громадян закликають бути обережними.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Вовчанська загинула людина, двоє отримали поранення.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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