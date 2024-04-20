20.04.2024 13:00 Віталій Хінєвіч

Піротехніки ДСНС знищили ворожу авіабомбу на Харківщині (фото, відео)

17 квітня ворожа авіація скинула керовані авіабомби на селище Золочів, що на Харківщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Одна з авіабомб вибухнула в його центрі, спричинивши пожежу. Тоді двоє цивільних людей отримали травми. Друга влучила в адміністративну будівлю. Пробивши дах, вона впала у приміщення на другому поверсі і, на щастя, не спрацювала. Це диво врятувало як будівлю, так і життя багатьох людей.

Наступного дня на місце прибули сапери Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Вони ідентифікували цю бомбу як КАБ-250. Тобто керована авіабомба вагою 250 кг. Враховуючи її небезпеку, в радіусі 200 м було евакуйовано всіх людей.

Піротехніки ДСНС сильно ризикували, адже росіяни часто встановлюють на такі бомби додаткові підривники-пастки.

Задля вилучення цього смертоносного російського залізяччя довелось застосувати спецтехніку. Далі бомбу вивезли подалі від населеного пункту на спеціальних підривний майданчик і підірвали. Тепер вона вже нікому не заподіє лиха.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові через пожежу у багатоповерхівці евакуювали людей.