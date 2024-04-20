20.04.2024 13:40 Віталій Хінєвіч

Обстріл Вовчанська 20 квітня: кількість загиблих зросла

Вранці 20 квітня російські військові здійснили обстріли м. Вовчанськ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Зафіксовано пряме влучання у девʼятиповерховий житловий будинок. Отримали поранення жінка та чоловік. Обом постраждалим 61 рік.

За іншими адресами внаслідок ударів по місту загинув двоє чоловіків 50 та 84 років.

За попередніми даними, ворог бив по місту авійаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одного загиблого внаслідок обстрілу Вовчанська.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог спричинив пожежу в Куп’янському районі.