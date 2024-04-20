20.04.2024 14:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова Івана Прищепу

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 20 квітня, привітав з днем народження Івана Прищепу - Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого будівельника України, передає РЕДПОСТ .

«Завдяки досвіду та високому рівню кваліфікації Вам вдалося заробити повагу та довіру колег. Дякую за Ваш внесок у розбудову нашого рідного міста!

Бажаю міцного здоров’я, натхнення та мирного неба! Нехай у родині завжди панує злагода, а в Україні якнайшвидше настане мир!» - говориться у привітанні.

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