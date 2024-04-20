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20.04.2024  14:20   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова Івана Прищепу

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 20 квітня, привітав з днем народження Івана Прищепу - Почесного громадянина міста Харкова, заслуженого будівельника України, передає РЕДПОСТ .

 
«Завдяки досвіду та високому рівню кваліфікації Вам вдалося заробити повагу та довіру колег. Дякую за Ваш внесок у розбудову нашого рідного міста!
 
Бажаю міцного здоров’я, натхнення та мирного неба! Нехай у родині завжди панує злагода, а в Україні якнайшвидше настане мир!» - говориться у привітанні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що спортсменка з Харкова стала найсильнішою шахісткою України.
 
Тэги:  харків, ігор терехов, іван прищепа
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