    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У вівторок почне курсувати новий харківський автобус
27.10.2025  21:00   Дмитро Колонєй

У вівторок почне курсувати новий харківський автобус

Яким буде маршрут автобусу розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


У вівторок почне курсувати новий харківський автобус
Як повідомляє РЕДПОСТ,  з 28 жовтня 2025 року в Харкові почне курсування автобус загального користування №92е за маршрутом:
  • ст. м. «Ярослава Мудрого» - вул. Григорія Сковороди - міське кладовище №13.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ремонт колії змінить маршрут двох трамваїв у Харкові
Тэги:  подія, маршрут, харків, автобус, кладовища
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.10 ЖКГ Комунальники та містяни посадять десятки дерев у центрі Харкова (фото) 23.10 Армія В Україну повернуто 1000 тіл українських військовослужбовців 21.10 Надзвичайні події Ув'язнено екс-президента Франції Ніколя Саркозі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 