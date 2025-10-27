У вівторок почне курсувати новий харківський автобус

День сприятливий для вирішення побутових і фінансових питань. Варто уникати надмірної емоційності – спокій і послідовність принесуть найкращі результати.

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.