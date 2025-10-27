    
27.10.2025  17:48   Дмитро Колонєй

Ремонт колії змінить маршрут двох трамваїв у Харкові

Як курсуватиме електротранспорт розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.


Фото: Дмитро Колонєй
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 9:00 до 17:00 вівторка 28 жовтня 2025 року, через ремонт трамвайної колії, припиниться рух трамваїв у  Салтівському провулку та на Салтівському шосе, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників 
 

Трамвай №6 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників;
 

Травмай №8 ходитиме таким чином:

 
  • розворотне коло  «Вул. Одеська» - пр. Байрона - вул. Морозова - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло  «Журавлівський гідропарк».
 

Тимчасовий автобус №8 їздитиме наступним шляхом:

 
  • Салтівське шосе (602-й мікрорайон) - Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Олега Громадського - ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) - вул. Олега Громадського - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - Салтівське шосе - Салтівське шосе (602 мікрорайон).

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав,що у вівторок не буде газу у жителів двох харківських вулиць.

 

