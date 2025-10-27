27.10.2025 17:48 Дмитро Колонєй
Ремонт колії змінить маршрут двох трамваїв у Харкові
Як курсуватиме електротранспорт розповіли в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.
Фото: Дмитро Колонєй
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з 9:00 до 17:00 вівторка 28 жовтня 2025 року, через ремонт трамвайної колії, припиниться рух трамваїв
у Салтівському провулку та на Салтівському шосе, на ділянці від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників
Трамвай №6 курсуватиме так:
-
розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» - вул. Євгена Котляра - вул. Полтавський Шлях - майдан Сергіївський - майдан Павлівський - майдан Конституції - пр. Героїв Харкова - вул. Кошкіна - вул. Георгія Тарасенка - парк Машинобудівників;
Травмай №8 ходитиме таким чином:
-
розворотне коло «Вул. Одеська» - пр. Байрона - вул. Морозова - вул. Георгія Тарасенка - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
Тимчасовий автобус №8 їздитиме наступним шляхом:
-
Салтівське шосе (602-й мікрорайон) - Салтівське шосе - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - вул. Олега Громадського - ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) - вул. Олега Громадського - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - Салтівське шосе - Салтівське шосе (602 мікрорайон).
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав,що у вівторок не буде газу у жителів двох харківських вулиць.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0