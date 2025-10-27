27.10.2025 18:24 Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини знешкодили понад 500 вибухонебезпечних предметів

У ДСНС Харківщини підбили підсумки тижня.

Як повідомляє РЕДПОСТ , за ніформацією від начальника ГУ ДСНС України у Харківській області Артема Астахова за тиждень піротехнічні підрозділи

260 разів виїжджали і знешкодили 528 вибухонебезпечних предметів.

наразі в регіоні працюють 46 піротехнічних розрахунків — 302 сапери і 137 одиниць спеціалізованої техніки.

Від початку 2022 року обстежено

13 341 га територій,

5 858 га сільгоспугідь,

4 648 км доріг і лінійних мереж,

98 об’єктів та

5 223 домогосподарства.

загалом знешкоджено 133 657 ВНП.

22 жовтня 2025 року під час польових робіт на території Вільхівської громади підірвався трактор. Поранено 66-річного водій сільгосптехніки. Чоловіка ушпиталили із акубаротравмою та уламковими пораненнями обличчя.

Від початку повномасштабного вторгнення на Харківщині внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах

загинули 107 мешканців.

поранено 326 осіб зазнали поранень.

Харківські пожежники

212 разів виїжджали за сигналом «Тривога».

ліквідовали 58 пожеж, з них 13 — спричинені ворожими обстрілами.

Внаслідок побутових пожеж двоє людей загинуло, ще троє зазнали поранень.

Триває обов’язкова евакуація з прифронтових населених пунктів.

В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій постійно чергують рятувальники та психологи ДСНС. З територій 16 громад спільними зусиллями евакуйовано 34 639 осіб, серед них — 2 809 дітей та 363 маломобільні особи.

