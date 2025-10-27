    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники Харківщини знешкодили понад 500 вибухонебезпечних предметів
27.10.2025  18:24   Дмитро Колонєй

Рятувальники Харківщини знешкодили понад 500 вибухонебезпечних предметів

У ДСНС Харківщини підбили підсумки тижня.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за ніформацією від начальника ГУ ДСНС України у Харківській області Артема Астахова за тиждень піротехнічні підрозділи
 
  • 260 разів виїжджали і знешкодили 528 вибухонебезпечних предметів.
  • наразі в регіоні працюють 46 піротехнічних розрахунків — 302 сапери і 137 одиниць спеціалізованої техніки.
Від початку 2022 року обстежено
 
  • 13 341 га територій,
  • 5 858 га сільгоспугідь,
  • 4 648 км доріг і лінійних мереж,
  • 98 об’єктів та
  • 5 223 домогосподарства.
  • загалом знешкоджено 133 657 ВНП.
22 жовтня 2025 року під час польових робіт на території Вільхівської громади підірвався трактор. Поранено 66-річного водій сільгосптехніки. Чоловіка ушпиталили із акубаротравмою та уламковими пораненнями обличчя. 
 
Від початку повномасштабного вторгнення на Харківщині внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах
 
  • загинули 107 мешканців.
  • поранено 326 осіб зазнали поранень.
Харківські пожежники 
 
  • 212 разів виїжджали за сигналом «Тривога».
  • ліквідовали 58 пожеж, з них 13 — спричинені ворожими обстрілами.
Внаслідок побутових пожеж двоє людей загинуло, ще троє зазнали поранень. 
 
Триває обов’язкова евакуація з прифронтових населених пунктів.
В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій постійно чергують рятувальники та психологи ДСНС. З територій 16 громад спільними зусиллями евакуйовано 34 639 осіб, серед них — 2 809 дітей та 363 маломобільні особи.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що через вибух невідомого пристрою постраждали двоє чоловіків в Харкові.
 
