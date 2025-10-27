27.10.2025 18:24 Дмитро Колонєй
Рятувальники Харківщини знешкодили понад 500 вибухонебезпечних предметів
У ДСНС Харківщини підбили підсумки тижня.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за ніформацією від начальника ГУ ДСНС України у Харківській області Артема Астахова за тиждень піротехнічні підрозділи
-
260 разів виїжджали і знешкодили 528 вибухонебезпечних предметів.
-
наразі в регіоні працюють 46 піротехнічних розрахунків — 302 сапери і 137 одиниць спеціалізованої техніки.
Від початку 2022 року обстежено
-
13 341 га територій,
-
5 858 га сільгоспугідь,
-
4 648 км доріг і лінійних мереж,
-
98 об’єктів та
-
5 223 домогосподарства.
-
загалом знешкоджено 133 657 ВНП.
22 жовтня 2025 року під час польових робіт на території Вільхівської громади підірвався трактор. Поранено 66-річного водій сільгосптехніки. Чоловіка ушпиталили із акубаротравмою та уламковими пораненнями обличчя.
Від початку повномасштабного вторгнення на Харківщині внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах
-
загинули 107 мешканців.
-
поранено 326 осіб зазнали поранень.
Харківські пожежники
-
212 разів виїжджали за сигналом «Тривога».
-
ліквідовали 58 пожеж, з них 13 — спричинені ворожими обстрілами.
Внаслідок побутових пожеж двоє людей загинуло, ще троє зазнали поранень.
Триває обов’язкова евакуація з прифронтових населених пунктів.
В евакуаційних пунктах у Харкові та Лозовій постійно чергують рятувальники та психологи ДСНС. З територій 16 громад спільними зусиллями евакуйовано 34 639 осіб, серед них — 2 809 дітей та 363 маломобільні особи.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що через вибух невідомого пристрою постраждали
двоє чоловіків в Харкові.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0