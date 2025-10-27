27.10.2025 19:23 Дмитро Колонєй

Дякую вам за те, що ви поруч, залишаєтесь у Харкові й допомагаєте людям - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав з професійним святом працівників соціальної сфери Немишлянського району.

Під час урочистого заходу мер Харкова Ігор Терехов подякував соцпрацівникам, психологам і волонтерам за щоденну роботу та підтримку харків’ян у найскладніші часи, передає РЕДПОСТ

«Ви обрали дуже непросту, але надзвичайно важливу професію. Це справжня місія - допомагати людям. І я щиро вдячний вам за людяність, за терпіння, за щоденне піклування про тих, хто потребує підтримки. Сьогодні в Харкові офіційно зареєстровано 208 тисяч вимушених переселенців, і кожен з них відчуває вашу увагу та турботу. Дякую вам за те, що ви поруч, що залишаєтесь у Харкові й допомагаєте людям», - зазначив Ігор Терехов.

Мер вручив кращим працівникам соцсфери почесні грамоти Харківської міської ради, почесні грамоти виконавчого комітету міськради та Подяки міського голови.

Фотогалерея