Ігор Терехов привітав з професійним святом автомобілістів та дорожників
Святковий концерт з нагоди прийдешнього Дня автомобіліста і дорожника відбувся сьогодні, 21 жовтня, в безпечному арт-просторі.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
У заході взяли участь працівники дорожнього господарства, водії тролейбусів і автобусів, співробітники комунальних підприємств міста, служби швидкої допомоги, волонтери.
Міський голова Ігор Терехов привітав їх з професійним святом і подякував кожному, хто тримає місто в русі. Мер наголосив, що в умовах війни саме від роботи транспортників і дорожників багато в чому залежить стабільність міста.
«Коли було мирне життя, ми сприймали роботу транспорту як належне: тролейбуси, трамваї, автобуси їздили, дороги ремонтувались, і це здавалося звичайною справою. Але війна все змінила. Я пам’ятаю 2022 рік, коли саме ви - водії, механіки, ремонтники - допомагали евакуйовувати людей з Північної Салтівки під обстрілами. Ви продовжували вивозити сміття, доставляли борошно, щоб у місті був хліб, возили лікарів і працювали постійно, попри небезпеку. Завдяки вам Харків тоді вистояв», - зазначив Ігор Терехов.
Мер вручив працівникам галузі відзнаку Харківського міського голови - нагрудні знаки «За заслуги перед містом-героєм України Харків» ІІІ ступеня, а також цінні подарунки - годинники.
Захід завершився концертною програмою.
