21.10.2025 20:49 Дмитро Колонєй

У аварії під Харковом втратила життя жінка та постраждала дитина

Поліція встановлює обставини смертельної автотрощі на трасі під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 21 жовтня 2025 року на трасі Чугуїв–Печеніги–Великий Бурлук зіткнулися автівки Skoda Octavia та Mitsubishi. У автотрощі загинула 35-річна водійка Skoda. Її 7-річний син отримав термічні опіки.

Водій Mitsubishi 26 років та його 43-річний пасажир травмувалися і були доставлені до лікарні. Пожежу, що виникла після зіткнення, ліквідовано. Поліція встановлює обставини ДТП. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

