21.10.2025  20:49   Дмитро Колонєй

У аварії під Харковом втратила життя жінка та постраждала дитина

Поліція встановлює обставини смертельної автотрощі на трасі під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 21 жовтня 2025 року на трасі Чугуїв–Печеніги–Великий Бурлук зіткнулися автівки Skoda Octavia та Mitsubishi. У автотрощі загинула 35-річна водійка Skoda. Її 7-річний син отримав термічні опіки.
 
Водій Mitsubishi 26 років та його 43-річний пасажир травмувалися і були доставлені до лікарні. Пожежу, що виникла після зіткнення, ліквідовано. Поліція встановлює обставини ДТП. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 
Загинула жінка та постраждала дитина у аварії Skoda та Mitsubishi: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на трасі під Харковом фура вилетіла з дороги, а у  Харкові водій позашляховика двічі порушив ПДР та зіткнувся з вантажівкою.
 
