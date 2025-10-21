21.10.2025 17:51 Дмитро Колонєй

На трасі під Харковом фура вилетіла з дороги

Під Харковом встановлюють обставини аварії.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у передмісті Харкова сталася аварія. Фура вилетіла в кювет на об'їзній з боку Покотилівки у бік Пісочина. Наразі правоохоронці з'ясовують, як салася ДТП. Інформації про потерпілих немає.

