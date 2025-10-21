21.10.2025 18:00 Віталій Хіневич

Харківські комунальники відновили роботу 150 домофонів

За минулий тиждень фахівці КСП «Інженерні мережі» відремонтували 150 домофонів та відновили роботу 50 приладів обліку електроенергії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Також комунальники виконали низку заявок щодо відновлення послуг телебачення й інтернету, ремонту систем відеоспостереження, контролю та управління доступом до найпростіших укриттів тощо.

Крім того, підприємство продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами. Загалом за тиждень було опрацьовано понад 7 тис. звернень від харків’ян.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram