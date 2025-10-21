    
Главная Новини Харкова ЖКГ Харківські комунальники відновили роботу 150 домофонів
21.10.2025  18:00   Віталій Хіневич

Харківські комунальники відновили роботу 150 домофонів

За минулий тиждень фахівці КСП «Інженерні мережі» відремонтували 150 домофонів та відновили роботу 50 приладів обліку електроенергії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Також комунальники виконали низку заявок щодо відновлення послуг телебачення й інтернету, ремонту систем відеоспостереження, контролю та управління доступом до найпростіших укриттів тощо. 
 
Крім того, підприємство продовжує контролювати виконання ремонтних робіт усіма комунальними службами. Загалом за тиждень було опрацьовано понад 7 тис. звернень від харків’ян.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині запроваджують обмеження електроспоживання для промислових підприємств.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.10 ЖКГ У деяких населених пунктах Чугуївського району тимчасово не буде газу 21.10 ЖКГ Газовики розповіли, де не буде газопостачання на Харківщині через проведення робіт 17.10 ЖКГ Осіннє прибирання у Харкові: нові підмітально-прибиральні машини на службі місту (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 