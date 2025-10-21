    
Ігор Терехов відзначив відомого спортсмена (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Сергієм Прескорником, який нещодавно встановив унікальний національний рекорд.


Як повідомляє РЕДПОСТ, Сергій Прескорник виконав 2716 бурпі за 7 годин 7 хвилин безперервної роботи. 
 
Під час зустрічі мер вручив Сергію Прескорнику Почесну грамоту Харківської міської ради та подякував йому за активну участь у міських програмах розвитку і популяризації спорту, зокрема бігу, а також за волонтерську діяльність.
 
«Ваш приклад надихаєте і спортсменів, і волонтерів, і дітей. Дякую вам за стійкість, небайдужість і за те, що прославляєте Харків і всю країну!» - зазначив Ігор Терехов.
 
Сергій Прескорник - рекордсмен України, учасник міжнародних марафонів, організатор спортивних і благодійних ініціатив. З перших днів війни допомагає військовим і цивільним. Разом з командою ГО «Чиста Україна» забезпечив понад 10 тис. гуманітарних наборів для мешканців міста та визволених територій, підтримує підрозділи ЗСУ, передаючи дрони, тепловізори, генератори, екіпірування.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківська жіноча збірна стала призером чемпіонату України з водного поло.
 
