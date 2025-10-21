21.10.2025 19:01

Ігор Терехов відзначив відомого спортсмена (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з Сергієм Прескорником, який нещодавно встановив унікальний національний рекорд.



Як повідомляє РЕДПОСТ , Сергій Прескорник виконав 2716 бурпі за 7 годин 7 хвилин безперервної роботи.

Під час зустрічі мер вручив Сергію Прескорнику Почесну грамоту Харківської міської ради та подякував йому за активну участь у міських програмах розвитку і популяризації спорту, зокрема бігу, а також за волонтерську діяльність.

«Ваш приклад надихаєте і спортсменів, і волонтерів, і дітей. Дякую вам за стійкість, небайдужість і за те, що прославляєте Харків і всю країну!» - зазначив Ігор Терехов.





Сергій Прескорник - рекордсмен України, учасник міжнародних марафонів, організатор спортивних і благодійних ініціатив. З перших днів війни допомагає військовим і цивільним. Разом з командою ГО «Чиста Україна» забезпечив понад 10 тис. гуманітарних наборів для мешканців міста та визволених територій, підтримує підрозділи ЗСУ, передаючи дрони, тепловізори, генератори, екіпірування.

