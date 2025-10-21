    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові ліквідують наслідки ворожих ударів по місту (фото)
21.10.2025  19:30   Дмитро Колонєй

У Харкові ліквідують наслідки ворожих ударів по місту (фото)

Роботи у приватному секторі Харкова проводять працівники комунальних підприємств «Шляхрембуд» та «Благоустрій».

Ліквідують наслідки ворожих ударів по місту комунальники: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальні служби усувають наслідки нічних ворожих обстрілів приватного сектору в Індустріальному районі:
  • прибирають габаритне сміття
  • впорядковують території,
  • вивозять будівельне сміття,
  • подрібнюють гілки
  • зносять аварійні дерева
Ліквідують наслідки ворожих ударів по місту комунальники: Новини Харкова
 
Ліквідують наслідки ворожих ударів по місту комунальники: Новини Харкова
 
Ліквідують наслідки ворожих ударів по місту комунальники: Новини Харкова
 
Ліквідують наслідки ворожих ударів по місту комунальники: Новини Харкова
 
Ліквідують наслідки ворожих ударів по місту комунальники: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що не буде газу у Слобідському районі Харкова: коли та за якими адресами.
 
Тэги:  обстріл, ремонт, харків, агрессия россии
