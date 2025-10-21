21.10.2025 20:09 Дмитро Колонєй

Підприємці Харківщини отримають гранти для розвитку бізнесу

На Харківщині стартувала реєстрація на дві грантові програми для підтримки підприємців у прифронтових регіонах України.



Фото: Дмитро Колонєй

Як повідомляє РЕДПОСТ, в жовтні стартувала реєстрація на дві грантові програми для підтримки підприємців у прифронтових регіонах України.

Хто може стати учасником програми

Смозайняті особи, представники мікро-, малого та середнього бізнесу з

Чернігівської,

Дніпропетровської,

Харківської,

Херсонської,

Миколаївської,

Одеської,

Сумської та

Запорізької областей.

Ініціативу реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps у межах Програми BLOOM (Building Livelihoods and Opportunities for Optimised Markets) за підтримки Уряду Великої Британії через UK Aid, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Передбачено два напрями підтримки:

I. Індивідуальна грошова допомога для мікробізнесу.

Отримувачі:

самозайняті особи,

домогосподарства та

мікропідприємці, які постраждали від війни.

Розмір гранту: від 1000 до 5000 доларів США (у гривневому еквіваленті).

Мета: придбання обладнання, інструментів чи інших засобів для започаткування або розвитку власної справи.

Програма реалізується Mercy Corps у партнерстві з «Карітас Україна», «Центром зайнятості вільних людей», «Альянс Глобал» та «Десяте квітня».

II. Фінансова допомога для малого та середнього бізнесу.

Отримувачі: підприємства малого та середнього бізнесу.

Розмір гранту: від 17 000 до 30 000 доларів США (у гривневому еквіваленті).

Мета: придбання виробничих основних засобів.

Партнер програми – West Ukraine Digital.

До участі запрошують ВПО та представників місцевих громад на підконтрольних Україні територіях. Під час відбору враховуються такі критерії, як обґрунтованість бізнес-ідеї, її економічний і соціальний вплив, досвід заявника, ділова репутація та готовність до співфінансування.

Програма BLOOM триває до 31 березня 2026 року.

Деталі та форма подання заявки за посиланням