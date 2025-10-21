    
21.10.2025  17:31   

Харківська жіноча збірна стала призером чемпіонату України з водного поло

Харківські дівчата успішно виступили на змаганнях у Кам’янському.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, Збірна Харківської області виборола бронзові нагороди у фінальних іграх чемпіонату України з водного поло серед юніорок (2008 р.н. і молодші), які відбулися 17–19 жовтня 2025 року у Кам’янському.  
 
До складу команди увійшли вихованки Харківського фахового коледжу спорту:
 
  • Олександра Галась,
  • Діана Мазур,
  • Анастасія Голик,
  • Таїсія Ковальова,
  • Марія Логвінова

П’єдестал пошани:

  1. КДЮСШ ім. Ю. Кутенка (Львів)
  2. Збірна Києва
  3. Збірна Харківської області
  4. Збірна Донецької області
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські фехтувальники здобули медалі на Кубку України.
 
Тэги:  спорт, перемога, харків, водне поло
