21.10.2025  17:15   Віталій Хіневич

На Харківщині ворог атакував цивільний автомобіль

Ворог вдарив дроном по авто, яке рухалося дорогою Дергачі-Козача Лопань.

 
Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
«Кілька годин тому російські окупанти вдарили FPV-дроном по цивільній автівці, яка рухалася дорогою Дергачі – Козача Лопань у напрямку села Лобанівка.
 
За попередньою інформацією, у результаті атаки постраждали двоє місцевих мешканців – чоловік та жінка літнього віку, що знаходились в автомобілі.
 
Додаткові обставини події встановлюються», - сказав Вячеслав Задоренко.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російська армія завдала ударів по житлових районах Харкова та населених пунктах Куп’янського району. 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
