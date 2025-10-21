21.10.2025 17:15 Віталій Хіневич

На Харківщині ворог атакував цивільний автомобіль

Ворог вдарив дроном по авто, яке рухалося дорогою Дергачі-Козача Лопань.

Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

«Кілька годин тому російські окупанти вдарили FPV-дроном по цивільній автівці, яка рухалася дорогою Дергачі – Козача Лопань у напрямку села Лобанівка.

За попередньою інформацією, у результаті атаки постраждали двоє місцевих мешканців – чоловік та жінка літнього віку, що знаходились в автомобілі.

Додаткові обставини події встановлюються», - сказав Вячеслав Задоренко.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російська армія завдала ударів по житлових районах Харкова та населених пунктах Куп’янського району.