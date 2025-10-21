21.10.2025 16:55 Віталій Хіневич

Ексспівробітника лісгоспу, який під час окупації Куп’янщини робив собі «кар’єрне підвищення», притягнуть до суду

За даними слідства, під час тимчасової окупації Купʼянського району військами рф обвинувачений добровільно співпрацював з окупаційною владою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

На той час він обіймав посаду старшого майстра лісу Дворічанського лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство».

Після захоплення підприємства російські загарбники залишили його під контролем окупаційної адміністрації, змінивши лише назву на російську.

У травні 2022 року чоловік добровільно обійняв псевдопосаду «лесничего Двуречанского лесничества».

Виконуючи обов’язки керівника, він організовував роботу підлеглих, займався заготівлею та реалізацією деревини, що знаходилась як на ділянках, так і на складах підприємства.

За час співпраці з окупантами обвинувачений отримав понад 70 тисяч російських рублів.

Перед звільненням території Збройними Силами України він утік до рф.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років, з конфіскацією майна або без такої.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська обласна прокуратура домоглася в апеляції залишення без змін вироків двом мешканцям Харкова, засудженим за державну зраду в умовах воєнного стану.