20.10.2025 13:53 Рита Парфенова

Двоє харків’ян-зрадників проведуть 15 років за ґратами – апеляційний суд залишив вирок без змін

Харківська обласна прокуратура домоглася в апеляції залишення без змін вироків двом мешканцям Харкова, засудженим за державну зраду в умовах воєнного стану.

Апеляційний суд підтвердив вироки двом харків’янам, яких визнано винними у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Як повідомили РЕДПОСТ в Харківській обласній прокуратурі, обом засудженим остаточно призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Один із них – чоловік із псевдонімом «Тайсон» – був завербований представником фсб через месенджер Telegram. Він збирав і передавав росіянам розвідувальні дані про позиції Збройних Сил України у Харкові та Чугуївському районі. Інформацію відправляв у вигляді позначок на Google-мапі з докладними описами. Апеляційна скарга «Тайсона» була відхилена – суд погодився з доводами обвинувачення.

Ще одна засуджена – жителька Харкова, яка погодилася співпрацювати з агресором «за ідею». Вона передавала дані про розташування українських військових у місті, чим створювала ризики для прицільних ворожих ударів. Її апеляція також не мала успіху – вирок залишено без змін.

У прокуратурі наголошують: зрада державі не має жодного виправдання. Подібні дії становлять не лише загрозу національній безпеці, а й небезпеку для життя українських військових і цивільних.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 43-річний мешканець Харківщини отримав 15 років ув’язнення за співпрацю з окупантами.