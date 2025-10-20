На фронт вирушило СТО на колесах – новий всюдихід у бригаді «Скіф» ремонтує автівки просто на передовій (фото)

5-та Слобожанська бригада Нацгвардії отримала унікальний автомобіль-майстерню. Повнопривідний пікап, зібраний українськими виробниками, дозволяє ремонтувати техніку просто біля лінії фронту, без евакуації пошкоджених машин.
Фото: В’ячеслав Мадієвський
Як повідомляє РЕДПОСТ, автопарк Слобожанських «Скіфів» поповнився новим всюдиходом-майстернею, який військові вже встигли охрестити «Локером» – від англійського locker, тобто «шафка». Машину повністю виготовили українські виробники.
Пікап перетворено на повноцінне пересувне СТО, нашпиговане всім необхідним для оперативного ремонту техніки. Усередині – інструменти для зварювання, ремонту шин, дрібного механічного обслуговування, а також генератор, павербанк, компресори та інше обладнання.
«Тепер нам не треба думати, як евакуювати пошкоджене авто. Ми просто виїжджаємо ближче до лінії фронту й ремонтуємо все на місці», – розповідає гвардієць Станіслав, позивний «Юріч».
Особливо корисним військові вважають шиномонтажний станок – пошкоджене колесо можна відновити за 15 хвилин. «Є компресор, шланги, усе необхідне. За 15–20 хвилин і машина знову готова до роботи», – додає слюсар Андрій із 5-ї бригади.
«Локер» має повний привід і лебідку, щоб підіймати великі деталі. Його завдання – максимально швидко діставатися пошкоджених машин і проводити ремонт просто на місці.
За словами механіків, головна загроза для автомобілів на фронті – удари ворожих FPV-дронів, які найчастіше пошкоджують саме колеса.
Наразі пересувне СТО обслуговує четверо військових, але бригаді бракує фахівців – особливо мотористів, електрозварювальників і автоелектриків. «Перебрати двигун – це вже вищий рівень, і для цього потрібен досвід», – зазначає «Юріч».
Нацгвардійці вже пройшли навчання з експлуатації нового авто й готові за потреби вирушати на допомогу побратимам прямо до лінії фронту.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що гвардійці «Скіфа» взяли участь у навчальних зборах.
Комментариев: 0
День обіцяє бути насиченим подіями та новими можливостями. Зберігайте спокій, дійте зважено – і зможете досягти успіху навіть у складних ситуаціях.
У Харкові прогнозується похмура погода. Хмари переважатимуть упродовж усього дня, лише подекуди можливі короткочасні прояснення. Опадів синоптики не прогнозують.
20 жовтня у світі відзначають Всесвітній день статистики.
влажность:
давление:
ветер: