20.10.2025  14:51   Рита Парфенова

У Харкові викрили «менеджерів», які ошукали людей на 700 тисяч гривень під приводом працевлаштування в Європі

Двоє харків’ян створили фіктивну схему працевлаштування за кордоном і виманювали з людей кошти під виглядом оплати документів та проживання. За кілька місяців шахраї заробили майже 700 тисяч гривень.

Двоє харків’ян ошукали людей на 700 тис. грн під виглядом працевлаштування в Європі

Як повідомляє РЕДПОСТ, під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова двом чоловікам повідомлено про підозру у шахрайстві, скоєному повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, з жовтня 2024 по червень 2025 року харків’яни організували схему фейкового працевлаштування за кордоном. Вони розміщували фіктивні оголошення на популярних онлайн-ресурсах, обіцяючи роботу на заводах, фабриках і складах у Бельгії, Німеччині та Нідерландах.

Для зв’язку з потенційними клієнтами зловмисники користувалися SIM-картками та банківськими рахунками, оформленими на підставних осіб. Вони представлялися «менеджерами» і вимагали передоплату 250 євро за нібито укладання договору та оформлення документів, а згодом – додаткові платежі за «страхування», «проживання» та «компенсації».

Отримані кошти підозрювані одразу знімали з банківських рахунків і витрачали на власні потреби. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить приблизно 700 тисяч гривень.

