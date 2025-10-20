20.10.2025 14:51 Рита Парфенова

У Харкові викрили «менеджерів», які ошукали людей на 700 тисяч гривень під приводом працевлаштування в Європі

Двоє харків’ян створили фіктивну схему працевлаштування за кордоном і виманювали з людей кошти під виглядом оплати документів та проживання. За кілька місяців шахраї заробили майже 700 тисяч гривень.

Як повідомляє РЕДПОСТ, під процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова двом чоловікам повідомлено про підозру у шахрайстві, скоєному повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

За даними слідства, з жовтня 2024 по червень 2025 року харків’яни організували схему фейкового працевлаштування за кордоном. Вони розміщували фіктивні оголошення на популярних онлайн-ресурсах, обіцяючи роботу на заводах, фабриках і складах у Бельгії, Німеччині та Нідерландах.

Для зв’язку з потенційними клієнтами зловмисники користувалися SIM-картками та банківськими рахунками, оформленими на підставних осіб. Вони представлялися «менеджерами» і вимагали передоплату 250 євро за нібито укладання договору та оформлення документів, а згодом – додаткові платежі за «страхування», «проживання» та «компенсації».

Отримані кошти підозрювані одразу знімали з банківських рахунків і витрачали на власні потреби. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить приблизно 700 тисяч гривень.

