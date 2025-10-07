07.10.2025 18:33 Дмитро Колонєй

У Харкові отримають вирок організатори мільйонної афери

Яка схема три роки діяла у медзакладі Харкова з'ясували правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , в одній з лікарень Харкова директор та старша медсестра протягом січня 2022 – травня 2025 року вносили до штату осіб, які насправді не виходили на роботу та не виконували жодних посадових обов’язків.

Першою стала вагітна підлегла обвинуваченої. Їй запропонували залишатися вдома, але зберегли офіційне місце роботи та виплату зарплати.

Згодом до фейкового списку додали ще трьох близьких родичів, яким також регулярно нараховували грошове забезпечення.

Окрім цього, директор оформив на роботу ще двох «мертвих душ» — чоловіків, що давало змогу отримати їм бронювання на період воєнного стану.

Табелі обліку робочого часу складала старша медсестра, а керівник без перевірки їх підписував.

Внаслідок «схеми» фіктивним працівникам було безпідставно виплачено грошові кошти на суму близько 1 млн гривень.

Справу розглядає Салтівський районний суд м. Харкова.

