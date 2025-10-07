    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов зустрівся з представниками Програми розвитку ООН
07.10.2025  17:55   Віталій Хіневич

Ігор Терехов зустрівся з представниками Програми розвитку ООН

Зустріч міського голови Ігоря Терехова з представниками Програми розвитку ООН (ПРООН) та уряду Японії відбулася в Харкові.


Ігор Терехов зустрівся з представниками Програми розвитку ООН
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У заході взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме, заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс, а також представники комунальних підприємств міста.
 
Сторони обговорили поточні та майбутні спільні проєкти, спрямовані на відновлення житлової інфраструктури Харкова та розвиток комунальних підприємств, а також підтримку міста в умовах нових викликів зимового періоду.
 
«Ми очікуємо найважчу зиму від початку повномасштабної війни. І наше головне завдання - пережити її та зробити все, щоб у людей було тепло, вода й світло. Тому ваша підтримка зараз надзвичайно важлива для Харкова», - наголосив Ігор Терехов.
 
Мер також підкреслив, що саме завдяки допомозі ПРООН у місті усуваються наслідки ворожих обстрілів, зокрема, проводиться демонтаж аварійних будинків.
 
Своєю чергою Христофорос Політіс позитивно оцінив роботу нового підприємства - об’єднаних КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківводоканал», а японський посол Масаші Накаґоме запевнив, що Японія продовжуватиме підтримувати Україну та Харків на шляху до миру.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків отримав шкільні автобуси від ЮНОПС.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.10 Суспільство Мер Харкова Ігор Терехов провів зустріч з жителями Салтівського району (фото) 07.10 Надзвичайні події У Харкові отримають вирок організатори мільйонної афери 07.10 Надзвичайні події На Харківщині здали та продали державні землі з історичною пам'яткою
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 