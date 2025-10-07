07.10.2025 17:55 Віталій Хіневич

Ігор Терехов зустрівся з представниками Програми розвитку ООН

Зустріч міського голови Ігоря Терехова з представниками Програми розвитку ООН (ПРООН) та уряду Японії відбулася в Харкові.



У заході взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме, заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс, а також представники комунальних підприємств міста.

Сторони обговорили поточні та майбутні спільні проєкти, спрямовані на відновлення житлової інфраструктури Харкова та розвиток комунальних підприємств, а також підтримку міста в умовах нових викликів зимового періоду.

«Ми очікуємо найважчу зиму від початку повномасштабної війни. І наше головне завдання - пережити її та зробити все, щоб у людей було тепло, вода й світло. Тому ваша підтримка зараз надзвичайно важлива для Харкова», - наголосив Ігор Терехов.

Мер також підкреслив, що саме завдяки допомозі ПРООН у місті усуваються наслідки ворожих обстрілів, зокрема, проводиться демонтаж аварійних будинків.

Своєю чергою Христофорос Політіс позитивно оцінив роботу нового підприємства - об’єднаних КП «Харківські теплові мережі» та КП «Харківводоканал», а японський посол Масаші Накаґоме запевнив, що Японія продовжуватиме підтримувати Україну та Харків на шляху до миру.

