07.10.2025 17:37 Дмитро Колонєй

На Харківщині здали та продали державні землі з історичною пам'яткою

На Харківщині прокурори повернули земельну ділянку з курганом, що незаконно вибула з державної власності.

Як повідомляє РЕДПОСТ , земельну ділянку площею понад 0,3 га, розташовану на території Близнюківської селищної ради, яка повністю знаходиться в межах пам’ятки археології місцевого значення — кургану, внесеного до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (охоронний номер 8681-Ха) у 2014 році районна державна адміністрація незаконно передала землю у приватну власність, після чого її поділили, здали в оренду та продали. Жодних погоджень із компетентними органами не було, що є порушенням вимог земельного та пам’яткоохоронного законодавства.

Такі земельні ділянки належать до особливо цінних земель історико-культурного призначення та можуть відчужуватися лише за погодженням Кабінету Міністрів України та уповноваженого органу у сфері охорони культурної спадщини.

Близнюківський районний суд Харківської області задовольнив позов прокуратури, поданий в інтересах держави в особі Харківської обласної державної (військової) адміністрації, та ухвалив рішення про повернення ділянки.