    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині здали та продали державні землі з історичною пам'яткою
07.10.2025  17:37   Дмитро Колонєй

На Харківщині здали та продали державні землі з історичною пам'яткою

На Харківщині прокурори повернули земельну ділянку з курганом, що незаконно вибула з державної власності.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  земельну ділянку площею понад 0,3 га, розташовану на території Близнюківської селищної ради, яка повністю знаходиться в межах пам’ятки археології місцевого значення — кургану, внесеного до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (охоронний номер 8681-Ха)  у 2014 році районна державна адміністрація незаконно передала землю у приватну власність, після чого її поділили, здали в оренду та продали. Жодних погоджень із компетентними органами не було, що є порушенням вимог земельного та пам’яткоохоронного законодавства.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Такі земельні ділянки належать до особливо цінних земель історико-культурного призначення та можуть відчужуватися лише за погодженням Кабінету Міністрів України та уповноваженого органу у сфері охорони культурної спадщини.
 
Близнюківський районний суд Харківської області задовольнив позов прокуратури, поданий в інтересах держави в особі Харківської обласної державної (військової) адміністрації, та ухвалив рішення про повернення ділянки.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як правоохоронці залишили без водосховища хитрих ділків.
 
Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Надзвичайні події На Харківщині правоохоронці відібрали водосховище у хитрих ділків 02.10 Надзвичайні події СБУ викрила проректора харківського університету, який організував схему ухилення від мобілізації 26.09 Надзвичайні події Правоохоронці Харківщини викрили та затримали двох учасників низки замовних злочинів (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 