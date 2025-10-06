06.10.2025 18:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині правоохоронці відібрали водосховище у хитрих ділків

Прокуратура повернула тергромаді Харківщини водойму, яка використовувалась протизаконно підприємцями.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у с. Москаленки Богодухівського району приватне підприємство використовувало для рибогосподарських потреб Забродівське водосховище площею у 160 га, не маючи для цього необхідних правовстановлюючих документів, без державної реєстрації права власності чи оренди.

Підприємство діяло за режимом рибогосподарської експлуатації, але без укладення договору оренди, який є обов’язковим за цих умов.

Внаслідок цього міська рада роками не отримувала орендну плату за користування водоймою.

Наразі рішенням Господарського суду Харківської області зобов’язано приватне підприємство

звільнити водосховище та

повернути його у відання громади.

Триває строк на апеляційне оскарження.

Цей випадок відображає поширену практику, коли підприємства часто прагнуть зловживати прогалинами в законодавстві, використовуючи водні об’єкти для аквакультури лише на підставі режиму рибогосподарської експлуатації, уникаючи сплати орендної плати.

Водночас Верховний Суд неодноразово зазначав, що

обов’язковою умовою правомірного користування водоймою для рибогосподарських потреб є наявність належним чином укладеного договору оренди.

Використання без такого договору є прямим порушенням водного та земельного законодавства і підлягає припиненню.

