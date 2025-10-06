    
06.10.2025  18:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині правоохоронці відібрали водосховище у хитрих ділків

Прокуратура повернула тергромаді Харківщини водойму, яка використовувалась протизаконно підприємцями.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у с. Москаленки Богодухівського району приватне підприємство використовувало для рибогосподарських потреб Забродівське водосховище площею у 160 га, не маючи для цього необхідних правовстановлюючих документів, без державної реєстрації права власності чи оренди.
 
Підприємство діяло за режимом рибогосподарської експлуатації, але без укладення договору оренди, який є обов’язковим за цих умов.
 
Внаслідок цього міська рада роками не отримувала орендну плату за користування водоймою.
 
Наразі рішенням Господарського суду Харківської області зобов’язано приватне підприємство
  • звільнити водосховище та
  • повернути його у відання громади.
Триває строк на апеляційне оскарження.
 
Цей випадок відображає поширену практику, коли підприємства часто прагнуть зловживати прогалинами в законодавстві, використовуючи водні об’єкти для аквакультури лише на підставі режиму рибогосподарської експлуатації, уникаючи сплати орендної плати.
 
Водночас Верховний Суд неодноразово зазначав, що
  • обов’язковою умовою правомірного користування водоймою для рибогосподарських потреб є наявність належним чином укладеного договору оренди.
  • Використання без такого договору є прямим порушенням водного та земельного законодавства і підлягає припиненню.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрили 21-річну жінку, яка за 25 тисяч доларів організовувала втечу військовозобов’язаних за кордон.

 

