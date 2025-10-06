06.10.2025 18:00 Дмитро Колонєй
На Харківщині правоохоронці відібрали водосховище у хитрих ділків
Прокуратура повернула тергромаді Харківщини водойму, яка використовувалась протизаконно підприємцями.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у с. Москаленки Богодухівського району приватне підприємство використовувало для рибогосподарських потреб Забродівське водосховище площею у 160 га, не маючи для цього необхідних правовстановлюючих документів, без державної реєстрації права власності чи оренди.
Підприємство діяло за режимом рибогосподарської експлуатації, але без укладення договору оренди, який є обов’язковим за цих умов.
Внаслідок цього міська рада роками не отримувала орендну плату за користування водоймою.
Наразі рішенням Господарського суду Харківської області зобов’язано приватне підприємство
-
звільнити водосховище та
-
повернути його у відання громади.
Триває строк на апеляційне оскарження.
Цей випадок відображає поширену практику, коли підприємства часто прагнуть зловживати прогалинами в законодавстві, використовуючи водні об’єкти для аквакультури лише на підставі режиму рибогосподарської експлуатації, уникаючи сплати орендної плати.
Водночас Верховний Суд неодноразово зазначав, що
-
обов’язковою умовою правомірного користування водоймою для рибогосподарських потреб є наявність належним чином укладеного договору оренди.
-
Використання без такого договору є прямим порушенням водного та земельного законодавства і підлягає припиненню.
