У Харкові закривають контури постраждалих від російських ударів будинків (фото)

Як працюють у двох районах міста спеціалісти підприємства розповіли та показали у КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприятія закривають контури будинків, які були пошкоджені вночі внаслідок ворожих атак у Новобаварському та Шевченківському районах.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Новобаварському районі Харкова відновлюють пошкоджені внаслідок нічної атаки будинки.
Комментариев: 0
День принесе нові ідеї та несподівані зустрічі. Зірки радять уникати конфліктів і зосередитися на справах, що приносять користь і задоволення.
Хмари вже з ранку вкриють небо, і переважно похмура погода триматиметься у Харкові до кінця дня.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
влажность:
давление:
ветер: