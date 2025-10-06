    
Новини Харкова ЖКГ У Харкові закривають контури постраждалих від російських ударів будинків (фото)
06.10.2025  18:33   Дмитро Колонєй

У Харкові закривають контури постраждалих від російських ударів будинків (фото)

Як працюють у двох районах міста спеціалісти підприємства розповіли та показали у КП «Харківспецбуд».

Закривають контури постраждалих від російських ударів будинків комунальники: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприятія закривають контури будинків, які були пошкоджені вночі внаслідок ворожих атак у Новобаварському та Шевченківському районах.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Новобаварському районі Харкова відновлюють пошкоджені внаслідок нічної атаки будинки.

 

