06.10.2025 18:33 Дмитро Колонєй

У Харкові закривають контури постраждалих від російських ударів будинків (фото)

Як працюють у двох районах міста спеціалісти підприємства розповіли та показали у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприятія закривають контури будинків, які були пошкоджені вночі внаслідок ворожих атак у Новобаварському та Шевченківському районах.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Новобаварському районі Харкова відновлюють пошкоджені внаслідок нічної атаки будинки.