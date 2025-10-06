У Новобаварському районі Харкова відновлюють пошкоджені внаслідок нічної атаки будинки (фото)

Понад 40 приватних будинків постраждали під час нічної ворожої атаки в Новобаварському районі Харкова. Комунальники та волонтери продовжують відновлювальні роботи та надають допомогу постраждалим.
У Новобаварському районі тривають роботи з ліквідації наслідків нічної атаки. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду.
Вибухи пошкодили понад 40 приватних будинків — комунальні служби закривають контури будівель та ремонтують дахи.
На місцях працюють представники райадміністрації, поліції та ДСНС, а також волонтери, які надають допомогу постраждалим.
Гуманітарна місія «Проліска» забезпечує комплекти будівельних матеріалів та непродовольчі товари, а психологи та медики проводять консультації для місцевих жителів, які постраждали від атаки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ввечері 5 жовтня російська армія атакувала Харків ударними дронами.
