Харківський ботсад отримав у дар колекцію агав від приватного колекціонера (фото)

Харківський ботанічний сад поповнився приватною колекцією агав, переданою Олексієм Качаном у пам’ять про дружину Олену Качан.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський ботанічний сад висловив подяку Олексію Качану за передачу приватної колекції агав. Рослини були зібрані його дружиною Оленою Качан (1971–2019) і тепер стануть частиною колекційного фонду саду.

Колекція зберігатиметься в ботанічному саду ХНУ в пам’ять про Олену Качан і слугуватиме для наукових досліджень, освітніх програм та популяризації унікальних видів агав серед відвідувачів. Керівництво саду підкреслило важливість таких внесків для розвитку колекцій і культурної спадщини міста.

