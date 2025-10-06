    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківський ботсад отримав у дар колекцію агав від приватного колекціонера (фото)
06.10.2025  11:28   Рита Парфенова

Харківський ботсад отримав у дар колекцію агав від приватного колекціонера (фото)

Харківський ботанічний сад поповнився приватною колекцією агав, переданою Олексієм Качаном у пам’ять про дружину Олену Качан.

Харківському ботсаду передали приватну колекцію агав

Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський ботанічний сад висловив подяку Олексію Качану за передачу приватної колекції агав. Рослини були зібрані його дружиною Оленою Качан (1971–2019) і тепер стануть частиною колекційного фонду саду.

Харківському ботсаду передали приватну колекцію агав

Колекція зберігатиметься в ботанічному саду ХНУ в пам’ять про Олену Качан і слугуватиме для наукових досліджень, освітніх програм та популяризації унікальних видів агав серед відвідувачів. Керівництво саду підкреслило важливість таких внесків для розвитку колекцій і культурної спадщини міста.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що рекорд України з найтривалішого бурпі встановили в Харкові.

Харківському ботсаду передали приватну колекцію агав

Харківському ботсаду передали приватну колекцію агав

Харківському ботсаду передали приватну колекцію агав

Харківському ботсаду передали приватну колекцію агав

Тэги:  ботсад, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.02 Жива природа Літо посеред зими: ботанічний сад Харкова запрошує в тропічний рай   16.04 Суспільство В Харьковском ботаническом саду цветут тюльпаны, форзиции и магнолии (ВИДЕО) 04.02 Суспільство В Харьковском ботаническом саду – первое цветение растений (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 