Харківський ботсад отримав у дар колекцію агав від приватного колекціонера (фото)

Харківський ботанічний сад поповнився приватною колекцією агав, переданою Олексієм Качаном у пам’ять про дружину Олену Качан.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський ботанічний сад висловив подяку Олексію Качану за передачу приватної колекції агав. Рослини були зібрані його дружиною Оленою Качан (1971–2019) і тепер стануть частиною колекційного фонду саду.
Колекція зберігатиметься в ботанічному саду ХНУ в пам’ять про Олену Качан і слугуватиме для наукових досліджень, освітніх програм та популяризації унікальних видів агав серед відвідувачів. Керівництво саду підкреслило важливість таких внесків для розвитку колекцій і культурної спадщини міста.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що рекорд України з найтривалішого бурпі встановили в Харкові.
Комментариев: 0
День принесе нові ідеї та несподівані зустрічі. Зірки радять уникати конфліктів і зосередитися на справах, що приносять користь і задоволення.
Хмари вже з ранку вкриють небо, і переважно похмура погода триматиметься у Харкові до кінця дня.
Щороку першого понеділка жовтня відзначається встановлене ООН свято – World Habitat Day.
влажность:
давление:
ветер: