06.10.2025 12:17 Рита Парфенова

У Харкові відбувся фінал сезону «Kharkiv Championship Workout»

Понад 80 спортсменів з різних міст України зібралися у Харкові, щоб визначити найсильніших воркаутерів сезону.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 5 жовтня у Харкові пройшов фінал турніру «Kharkiv Championship Workout», який став справжнім святом сили, витривалості та характеру. На змагання з’їхалися понад 80 учасників із Харкова та інших міст України.

Спортсмени демонстрували свою майстерність у різних вікових і стильових категоріях – від класичного стріт-воркауту до фрістайл-виступів. Атмосфера фіналу була насичена енергією, драйвом і харківським спортивним духом.

Організатори відзначають, що турнір став яскравим завершенням воркаут-сезону та вкотре підтвердив – Харків залишається столицею вуличного спорту.

