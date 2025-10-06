    
06.10.2025  17:25   Дмитро Колонєй

Харківські гімнастки стали чемпіонками та призерками престижних змагань

Харківські спортсменки вибороли купу нагород у Вінниці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, 3 по 5 жовтня 2025 року у Вінниці відбувся Кубок України та Всеукраїнські змагання «Осінній бал» з естетичної групової гімнастики. Харківські спртсменки здобули низку золотих і бронзових нагород, підтвердивши високий рівень своєї майстерності.
 
 
Харківську область представили 5 команд та вибороли :
 
  • Золото «Avangard Emerald» (8-10 років, довга програма)
  • Золото «Avangard children» (10-12 років, довга і коротка програми)
  • Золото «Avangard Energy» (12-14 років, довга програма)
  • Бронзові нагороди «Avangard junior» (коротка програма)
  • «Avangard» (майстри спорту) — золото у довгій програмі та бронза у короткій.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбувся чемпіонат 5 Слобожанської бригади «Скіф» з кросфіту.

 
Тэги:  спорт, перемога, харків, гімнастика
